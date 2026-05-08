In giro per Gatteo senza mai avere avuto la patente, prima prova la fuga, poi viene beccato dalla Polizia Locale

Nella giornata di ieri, durante un servizio di controllo stradale lungo l’Adriatica, una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo ha intimato l’alt a un veicolo condotto da un uomo di mezza età. Il conducente si è fermato, dirigendosi verso San Mauro Pascoli e fermandosi successivamente nel parcheggio del centro commerciale Conad, dove gli agenti lo hanno raggiunto e sottoposto ai dovuti accertamenti. È emerso che il conducente era privo di patente di guida, in quanto mai conseguita, e che il veicolo risultava sprovvisto di revisione periodica obbligatoria.

Pur in presenza della recente normativa che prevede la rilevanza penale della fuga da un posto di controllo, nel caso specifico non sono state riscontrate condotte di guida pericolosa tali da configurare l’ipotesi di reato; si è pertanto proceduto all’applicazione delle sole sanzioni amministrative.

Oltre alle sanzioni comminate per guida senza patente e per mancata revisione, il Prefetto determinerà poi l’importo della sanzione relativa alla mancata ottemperanza all’alt.