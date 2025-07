Gatteo, vende birre a tre minorenni: multa di mille euro al gestore del Kebab

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha controllato del posto di Polizia di Cesenatico ha controllato i locali frequentati dai giovani per prevenire il consumo di sostanze stupefacenti ed alcoliche. Nella zona di Gatteo, la volante ha effettuato un controllo ad un esercizio pubblico, un Kebab, all’esterno del quale, seduti ad un tavolino, erano presenti numerosi giovani, intenti a consumare bevande apparentemente alcoliche.

L’accertamento più approfondito ha consentito di accertare che tra gli avventori, vi erano tre minorenni che stavano consumando delle birre con alcol che avevano acquistato all’interno del locale.

Tra i giovani identificati, sono risultati presenti due minorenni di età inferiore ai 16 anni, una ragazza ed un ragazzo provenienti dalle province di Verona e Como, nonché un minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, anch’egli della Provincia di Como; tutti hanno confermato di non aver dovuto esibire alcun documento per l’acquisto delle birre.

Il gestore del locale, un cittadino del Bangladesh di 45 anni, residente a Cesenatico, che ha confermato di non aver chiesto i documenti ai ragazzi, è stato quindi deferito penalmente all’autorità giudiziaria per aver venduto alcoolici a due minori con una età inferiore ai 16 anni. Al gestore è stata contestata anche la violazione amministrativa prevista dalla normativa specifica, per aver venduto bevande alcoliche ad un minore di anni 18, ma comunque maggiore di anni 16, con una sanzione prevista di 1000 euro.