Gatteo, tre serate di magia e teatro per famiglie: si parte con il clown al Castello

Il Comune di Gatteo si prepara a vivere una settimana straordinaria interamente dedicata alle famiglie e ai più piccoli, con tre spettacoli gratuiti che toccheranno tre diverse location del territorio, dal suggestivo castello malatestiano fino alla spiaggia, passando per le frazioni.

Il sipario si alza martedì 14 luglio alle ore 21:15 all’Arena del Castello Malatestiano di Gatteo, dove la rassegna “Estate al Chiar di Luna” ospiterà l’artista Andrea Farnetani con il suo spettacolo “Gustavo La Vita”. Il pubblico sarà trasportato nel mondo del teatro di figura, della giocoleria e della magia attraverso le peripezie di un clown dolce e poetico, capace di trasformare ogni fallimento in una risata liberatoria.

Mercoledì 15 luglio, alle ore 21:30, il divertimento si sposta invece a Gatteo Mare: la centralissima Piazza della Libertà accoglierà l’energia travolgente di Bimbobell, che promette una serata ad altissimo tasso di coinvolgimento tra gag, travestimenti, micromagia e tanta musica per far scatenare grandi e piccini.

Il trittico di appuntamenti si chiuderà venerdì 17 luglio alle ore 21:15 a Fiumicino, in via Binda. La Compagnia Cumpa porterà in scena “Inside Anna”, una rappresentazione interattiva e originale inserita anch’essa nel cartellone di “Estate al Chiar di Luna”. Protagonisti della storia sono gli organi interni di una bambina di dieci anni che prendono vita per affrontare e spiegare con estrema delicatezza, ironia e tanta immaginazione un tema profondo come quello della donazione degli organi.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e offrono intrattenimento di qualità accessibile a chiunque. La rassegna “Estate al chiar di luna” fa parte del più ampio progetto sovracomunale “Borghi Allegri” e vanta il sostegno economico della Regione Emilia-Romagna.