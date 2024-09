Gatteo, teatro coi disabili: Telemaco festeggia un quarto di secolo con un concerto in piazza

L’associazione culturale Telemaco Odv si appresta a festeggia il primo quarto di secolo, 25 anni di presenza sul territorio, con progetti ludico-ricreativi rivolti prevalentemente a persone con disabilità, un viaggio iniziato nel 1999 che ha ripreso a navigare a vele spiegate. Questa sera, 4 settembre, dalle 21.30, si festeggia in piazza della libertà a Gatteo Mare con i Ridillo in concerto, in piazza con noi ci saranno le cantarelle a cura del centro ricreativo Auser Giulio Cesare di Gatteo a mare, il truccabimbi a cura di Silvia Bersani, la casina del volontariato sarà aperta per tutti coloro che vorranno chiedere informazioni ed avvicinarsi ed il trenino di Gatteo mare durante la serata effettuerà una corsa extra a sostegno di Telemaco Odv.

Eric Benedetti, anima dell’associazione, ne riepiloga la storia: «È stata un’avventura nata per me quasi per caso, il tutto è partito da un progetto dell’amministrazione comunale di Cesenatico “Le stagioni dell’aggregazione” con il quale i giovani potevano riunirsi condividendo passioni ed aspirazioni, abbiamo iniziato a realizzare spettacoli teatrali, rassegne musicali, cineforum e successivamente siamo confluiti in Telemaco promuovendo gli stessi progetti con la peculiarità di aver deciso di integrare persone con disabilità all’interno del gruppo rendendoli partecipi. Forse pochi di noi avrebbero pensato di raggiungere un traguardo così importante come 25 anni e di poterlo festeggiare con tutti coloro che negli anni hanno collaborato con Telemaco soprattutto per ciò che riguarda il progetto teatrale “Tana liberi tutti”».

Il primo giugno scorso, al “Fulgor” di Gambettola, c’è stato un ritorno sulle scene davvero emozionante e commovente, dopo gli anni difficili del Covid: «Quando sono salito sul palco a fine spettacolo per i ringraziamenti finali - racconta Benedetti - mi sono accorto che molti seduti in platea si sono commossi insieme a noi. Ciak si gira una mezza disgrazia sul set è stato davvero una sfida che ci ha permesso di ritrovarci tutto sul palco con vecchi e nuovi amici, un ritorno sulle scene dopo 5 anni di assenza che ha registrato alla prima il tutto esaurito, una serata che si è aperta con la proiezione del trailer realizzato al teatro Bonci di Cesena con protagonista Carolina Casadei e che annuncia la lavorazione del primo docufilm con il quale racconteremo la storia della compagnia “Tana liberi tutti” e il suo ritorno sulle scene, docufilm prodotto da Lotus music production».

Per evento così importante come il 25° di attività, è stato chiamato Daniele Bengi Benati, dei Ridillo, che ha già presenziato diverse volte in giuria per il contest di Telemaco. «I Ridillo sono una band unica nel suo genere,col loro cocktail di Funky, Soul, Jazz, Afro-Brasil, Folk e Lounge - sottooinea Benedetti - Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati, che non può assolutamente lasciare indifferenti. Chiunque abbia un minimo di Soul nel sangue viene attratto dai Ridillo come un’ape dal fiore, e subito scatta la magia. L’arguzia, l’allegria, l’ottimismo e l’ironia sprigionate dai testi delle loro canzoni riescono incredibilmente a creare un’amalgama con quelli delle cover che scelgono di riproporre, tanto da farle sembrare scritte apposta per loro. La capacità innata di creare espressioni-slogan si può riassumere nel loro nome: Ridillo! I Ridillo hanno un grande potere: ci fanno stare bene. Davvero. Nessuno al mondo come i Ridillo è in grado di generare una simile carica di energia positiva attraverso la musica. Nel 1994 vinsero il trofeo roxy bar condotto da Red Ronnie, Nel 1996 col singolo Mondonuovo parteciparono a “un disco per l’estate” condotto da Fiorello, Lo loro grande attività live fu poi coronata dalla vincita del Premio Titano-Festival San Marino, come migliore gruppo live 1997-1998».

In quella stessa serata del 4 settembre, il trenino di Gatteo Mare farà un giro speciale dedicato a Telemaco, con annessa raccolta fondi a sostegno dell’associazione.

Telemaco tornerà poi in piazza della Libertà sabato 7 settembre, dalle 21.30, con il duo acustico “Ape 90”, con la sua musica pop anni Novanta, e con gli artisti di Lotus Music Production, i ballerini della scuola di danza Kriterion la fabbrica dei sogni di cervia, la truccabimbi Silvia Bersani e altri ospiti.

Telemaco non è solo teatro. «Da qualche anno abbiamo dato vita all’iniziativa #donauntappo che oltre ad integrare persone con disabilità nella raccolta e smistaggio dei tappi di plastica ha come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell’ecologia, da subito moltissime attività hanno aderito rendendosi disponibili come punto di raccolta, anche questa estate la quasi totalità dei bagni di Gatteo mare hanno aderito all’iniziativa come alcuni bagni di Cesenatico ed ad oggi, ad oggi abbiamo consegnato ad un’azienda del territorio che si occupa del loro riciclo più di 5.000 kg di tappi, altro progetto a cui stiamo lavorando e che presenteremo è proprio “Telemaco on stage” stiamo cercando di realizzare un vero e proprio festival che possa dare visibilità ad artisti con disabilità».

Non manca una dedica per questo 25° anniversario: «Lo dedichiamo a tutti gli amici e sostenitori di Telemaco che ci sono stati accanto in tutti questi anni e non ci hanno mai abbandonato anche durante la pandemia, ma credo di poter parlare a nome di tutti i soci dedicando questo 25 esimo anniversario di Telemaco a Ilaria Rossini, socia volontaria e membro del consiglio direttivo che è venuta a mancare prematuramente. Ringraziamo inoltre il Comune di Gatteo per il patrocinio ed il prezioso supporto, Il Gatteo Mare Summer Village, Romagna Banca, Hm Service di Thomas Bertaccini, tutte le attività commerciali che hanno deciso di sostenere questo evento, l’Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare».

Per informazioni: 333-3743556, 333-6506407 oppure info@telemacoassociazione.it e social facebook e instragram cercando Associazione Culturale Telemaco Odv.