Gatteo, tanta commozione e piazzale pieno per l’addio a Claudio “Baio” Baiocchi

La chiesa di Pinarella non poteva contenere tutti coloro che hanno voluto partecipare, circa 400 persone, alle esequie di Claudio Baiocchi: il 45enne morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi per le ferite riportate nell’impatto tra il suo furgoncino marca Mercedes ed una fiat 500 X, avvenuto sul sovrappasso di Cesenatico della Ss16.

Membro della famiglia proprietaria della dolciaria Dalba e gestore di una omonima gelateria in viale Delle nazioni nel confine a mare tra i comuni di Gatteo e Cesenatico, “Baio”, che tutti apprezzavano e stimavano, è stato posto col suo feretro alcuni minuti prima della messa all’esterno della chiesa per una preghiera silenziosa comune a tutti. I familiari de “il gigante buono” com’era anche soprannominato il 45enne, avevano posto dentro alla chiesa una bacheca fotografica coi ricordi di una vita dell’imprenditore artigiano morto, nativo di Gatteo ma ora residente a Pinarella.

A celebrare la funzione il parroco di Pinarella don Mario di Massimo, assieme a don Otello Montemaggi, parroco emerito di Viserbella-Torre Pedrera, don Gian Piero Casadei della chiesa cesenaticense di San Giacomo, don Mirco Bianchi di Villamarina-Gatteo Mare ed i diaconi Ettore Rossi e Giovanni Sintini.

Il corteo funebre con in testa il feretro di Baiocchi ha poi viaggiato dopo la funzione in direzione sia della vecchia Adriatica e della dolciaria Dalba che di viale Delle nazioni dove in questi giorni la sua gelateria è stata ricoperta di fiori e messaggi di cordoglio dagli amici. Dopo le esequie la salma è stata quindi avviata per la tumulazione al cimitero di Sant’Angelo di Gatteo.