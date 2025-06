Gatteo, strada da incubo dal casello al mare: esposto anche al prefetto

Pericoli sulla strada trafficata: un appello. La strada provinciale 108 che unisce Gatteo capoluogo, dall’uscita del casello autostradale fino al mare, è tutta buche. Un cittadino prende carta e penna e scrive a tutti gli enti interessati, compresi prefetto e presidente della Provincia.

Traffico e rischi

Nei giorni scorsi Ivan Galassi, che abita a Gatteo capoluogo, ha effettuato una segnalazione scritta inviata poi al sindaco e al comando della polizia locale di Gatteo, ma anche al prefetto ed al presidente della Provincia di Forlì-Cesena, con oggetto “Segnalazione strada provinciale gravemente dissestata”. La situazione è allarmante - di si legge - e qualche veicolo è già stato costretto a sterzate pericolose per cercare di evitare le insidie maggiori. Per i motociclisti poi il pericolo è raddoppiato. Quello che negli ultimi tempi è ben noto agli utenti della Sp 108, ora viene portato all’attenzione pubblica generale.

L’esposto

«Si segnala l’estremo pericolo creato da diverse buche venutesi a creare su tutto il tratto si strada Sp 108 denominata “via Rigossa Destra” situata nel Comune di Gatteo. Tali buche mettono in pericolo la circolazione, soprattutto di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti, oltre ovviamente l’incolumità di automobilisti che lì transitano. Si precisa che tale strada è la principale arteria che porta alla località turistica di Gatteo a Mare, quindi oltre ai cittadini residenti viene trafficata da diversi turisti che uscendo dal casello A14 Valle del Rubicone si dirigono presso la località di mare. Per questo motivo invita i destinatari, nell’ambito delle proprie competenze responsabilità, a porre urgentemente ogni provvedimento volto a ripristinare la sicurezza stradale».

Viene anche dato un avvertimento a chi di dovere: «In caso di incidenti con morti e feriti a causa di detta insidia, invierà denuncia all’autorità giudiziaria, chiedendo di accertare l’esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuta a condotta colposa omissiva o commissiva dell’ente proprietario e l’eventuale nesso di causalità tra tale condotta e danno subiti dagli utenti». Per chiudere, si chiede di «dare sollecito riscontro alla presente istanza ai sensi di legge».