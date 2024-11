Gatteo, prova a scappare e sperona l’auto della Polizia: scatta la denuncia

Mercoledì mattina una pattuglia di agenti della Polizia Locale durante un posto di controllo a Sant’Angelo di Gatteo, intimavano l’alt ad un veicolo che procedeva a forte velocità. Il conducente del veicolo per tutta risposta effettuava una inversione ad “U” ed accelerava per tentare di far perdere le proprie tracce (si trovava in una delle principali arterie stradali ed in orario di punta). Gli agenti incominciavano l’inseguimento a forte velocità con i dispositivi luminosi ed acustici accesi. Giunti all’altezza della Rotatoria “Carlo Zavaglia” il veicolo della Polizia Locale tentava di arrestare la marcia del fuggitivo che per tutta risposta urtava il mezzo di servizio, speronandolo con una manovra di evasione. Gli agenti riuscivano nell’intento di arrestare il mezzo per procedere all’identificazione del conducente e denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per “Resistenza a Pubblico Ufficiale” e procedere alla contestazione amministrativa del mancato arresto all’Alt e della mancata revisione del mezzo.