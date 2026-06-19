Gatteo, prendono una stanza in albergo e nascondono nel condizionatore la droga da spacciare: un arresto e una denuncia

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena duranti i controlli hanno concentrato l’attenzione su due ventenni italiani, fortemente sospettati di cessione di sostanze stupefacenti. I finanzieri della Tenenza di Cesenatico e gli agenti della Polizia

Locale hanno proceduto alla perquisizione personale, scoprendo all’interno di un marsupio, 5 dosi di hashish per complessivi 27,82 grammi, un bilancino elettronico di precisione e un coltello a serramanico con una lama di 7 centimetri.

Successivamente, le perquisizione sono state estese al luogo di dimora dei sospettati, presso un hotel di Gatteo, rinvenendo, all’interno dello splitter del condizionatore, un panetto” di hashish del peso complessivo di 92,24 grammi, un involucro con 4,06 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione.

Nei confronti di uno dei due, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, si è proceduto all’arresto facoltativo in flagranza di reato, mentre il secondo veniva denunciato a piede libero. Il giovane tratto in arresto è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì, che lo ha convalidato, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla. Polizia Giudiziaria.