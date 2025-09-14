Gatteo. Pienone per la Notte del Liscio

Sold out per la Notte del Liscio di Gatteo Mare, evento diretto da Moreno Il Biondo e organizzato da Giordano Sangiorgi. Standing ovation per i maestri del genere e per le nuove generazioni, oltre che per l’ospite speciale Pierdavide Carone, che ha presentato una versione cantautorale di “Romagna Mia” coinvolgendo tutto il pubblico in un momento di grande emozione. Particolarmente iconico il momento di “Romagna Capitale” eseguita a più voci, culminato in un “Trionfo Romagnolo” nel gran finale che ha scatenato l’entusiasmo crescente della platea. Sul palco si sono alternate due generazioni del liscio romagnolo: da un lato i veterani del genere insieme a Moreno Il Biondo, tra cui Mauro Ferrara, Patrizia Ceccarelli, Fiorenzo Tassinari e Lele Saraceno, che hanno conquistato la standing ovation del pubblico soprattutto durante l’esecuzione di “Romagna Capitale”. Dall’altro lato, i giovani talenti della Young Orchestra della Notte del Liscio e del gruppo Santa Balera, guidati dalle voci di Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi e Flaminia Bosco, che hanno ottenuto calorosi applausi con l’esecuzione di “Mia Cara Gioventù”, interpretata dalla giovanissima voce dell’undicenne Sivano.

L’evento ha registrato oltre tremila presenze con il tutto esaurito, dimostrando come il liscio romagnolo possa ancora attrarre un vero fiume di gente grazie al talento dei suoi interpreti, sia veterani che emergenti, senza necessità di ricorrere a grandi nomi esterni per conquistare il pubblico.