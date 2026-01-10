Gatteo, “Nati per la musica”: un laboratorio gratis per bambini alla “Ceccarelli”

A partire da lunedì 12 gennaio a Gatteo sono aperte le iscrizioni a “Nati per la Musica – Do, re, m...usica con te!”, un laboratorio gratuito dedicato all’esplorazione del linguaggio musicale nei primi anni di vita, articolato in 4 incontri per bambine e bambini da 0 a 5 anni e le loro famiglie. L’iscrizione (tel. 0541 932377) è obbligatoria e prevede la partecipazione all’intero ciclo di incontri, pensati come una esperienza continuativa. Prevista la precedenza per i residenti nel Comune di Gatteo.

Il laboratorio prenderà il via venerdì 23 gennaio presso la Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” e proseguirà sempre di venerdì, anche il 30 gennaio, il 6 ed il 13 febbraio. Sono previsti due gruppi di partecipazione: 0–2 anni alle ore 16.30 e 3–5 anni alle ore 17.30. Ogni incontro avrà una durata di circa 45 minuti.

Grazie a giochi musicali, attività di ascolto e momenti di condivisione, i bambini saranno accompagnati alla scoperta del mondo sonoro attraverso la voce, il corpo, i libri, oggetti e semplici strumenti a percussione in un contesto relazionale stimolante, mentre i genitori riceveranno spunti e suggerimenti per proseguire l’esperienza musicale anche nella quotidianità.

Il laboratorio, promosso dal Comune di Gatteo e accreditato dal progetto Nati per la Musica Emilia-Romagna, è ideato e condotto dalla dottoressa Teresa Maria Federici, educatrice musicale abilitata all’insegnamento Children’s Music Laboratory e Music Lullaby, da anni attiva all’interno del progetto Nati per la Musica nelle biblioteche.

«Questo progetto rappresenta per noi un appuntamento prezioso e molto atteso — dichiara Stefania Bolognesi, Assessora alla Cultura del Comune di Gatteo — perché la musica è un linguaggio universale che accompagna la crescita fin dai primi mesi di vita. Attraverso l’ascolto e la relazione sonora si rafforzano competenze espressive, relazionali ed emotive, creando un legame profondo tra bambini e adulti».

Calendario incontri

venerdì 23 gennaio

venerdì 30 gennaio

venerdì 6 febbraio

venerdì 13 febbraio

Gruppo 0–2 anni ore 16.30 | Gruppo 3–5 anni ore 17.30

Informazioni e iscrizioni: Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” tel. 0541 932377