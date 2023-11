Gatteo, Natale 2023: il programma è aperto dagli Oxxxa

Gatteo è pronta ad immergersi nella magica atmosfera del Natale: dal 3 dicembre al 14 gennaio in programma divertenti spettacoli per bambini, letture, rappresentazioni teatrali, il presepe artistico di Gatteo mare e laboratori sul riciclo in biblioteca. Confermato anche il brindisi del pomeriggio del 1° gennaio a Gatteo con il concerto - trasmesso in diretta su Teleromagna – che vedrà protagonisti Moreno il Biondo & Friends, Queen Vision e Roxy Bar, per un inizio anno all’insegna del ballo e dell’allegria romagnola. Questi gli ingredienti principali delle celebrazioni natalizie promosse dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le locali associazioni e con il contributo della Banca BCC Romagnolo - Credito Cooperativo Romagnolo, che regaleranno emozioni e divertimento su tutto il territorio comunale.

Gli appuntamenti più importanti

Partenza domenica 3 dicembre: come da tradizione, a Sant’Angelo dalle ore 15.30 il “Natale si accende a Sant’Angelo” è la festa che celebra l’accensione delle luminarie sul territorio comunale. Il Laboratorio Marcone allieterà il pubblico con i Giochi dell’ingegno, MR Dudi con il suo spettacolo “Lo Stramagante” proporrà un susseguirsi di numeri classici della magia degli antichi bagatti, rivisitati in chiave moderna. A scaldare tutti le più grandi hit dagli anni ‘70 ai giorni nostri con il sound potente e carico di contagiosa energia degli OxxxA.

Momento culminante del pomeriggio sarà l’attesa accensione del grande albero di Natale a led. Infine, come ogni anno, non mancheranno i ristori a base di vin brulé, cantarelle, piadina e vino a cura delle associazioni Vitainsieme, Auser e Uniti per Gatteo.

Momento clou della programmazione si conferma “Buon anno Gatteo”, l’ormai tradizionale saluto al nuovo anno del Primo Gennaio in piazza a Gatteo con tanta buona musica live. Uno spettacolo dal ritmo travolgente, per far vibrare emozioni... e gambe. Sul palco di Piazza Vesi il pomeriggio di festa si apre alle 15.30 ballando a suon di Liscio con Moreno il Biondo & Friends. Un brindisi speciale saluterà il 70° di Romagna Mia. Il pomeriggio live prosegue con la grande musica italiana e internazionale: dai ritmi rock dei QUEEN VISION, tra le migliori tribute band italiane, ai grandi successi di Vasco Rossi con i ROXY BAR la sua più famosa ed amata cover band. Un viaggio revival nella musica che ci fa sognare grazie ai più amati brani di sempre. Per i bambini i giochi del laboratorio Marcone basati sulla ‘Meccanica Primaria’. Stand gastronomici a cura delle Associazioni Uniti per Gatteo, Centro Ricreativo Auser Giulio Cesare e Castello e dintorni. Diretta su TeleRomagna.

Per i bambini

Particolarmente ricco il programma delle iniziative per famiglie: sabato 16 dicembre in Piazza della Libertà a Gatteo Mare alle 15.30 lo spettacolo di Burattini della Compagnia Nasinsu in “Crepi L’avarizia”: simpatici burattini che raccontano le avventure di Miglio Geppon, proprietario e custode di chiavi che aprono i suoi infiniti tesori. A seguire l’inaugurazione del presepe artistico animato realizzato dalla famiglia Fantini e ispirato alla prima rappresentazione del presepe vivente voluta da San Francesco, a cura dell’Associazione Uniti per Gatteo in collaborazione con il Centro Ricreativo Auser Giulio Cesare. Cantarelle per tutti.

Sabato 23 dicembre nell’ambito di “Natale insieme... alla Ceccarelli” la Biblioteca di Gatteo festeggerà il Natale per tutta la giornata: al mattino, alle 10.30, in programma le letture ad alta voce a tema natalizio a cura dei lettori volontari della Ceccarelli (consigliato a partire dai 3 anni), poi nel pomeriggio alle ore 16.00 “Le storie di zia Natalina” di Alessia Canducci trasporteranno i piccoli spettatori in un mondo affascinante, dove il racconto riesce ad animare oggetti e personaggi, a creare stupore, a stimolare l’immaginazione e a meravigliare. A seguire merenda per tutti. Mercoledì 20 e giovedì 28 dicembre alle ore 16.30 si terranno due laboratori in biblioteca per creare divertendosi un originale addobbo natalizio ed un portapenne utilizzando materiali di riciclo (laboratori gratuiti, prenotazione obbligatoria).

Ultimo pomeriggio dedicato ai bambini venerdì 5 gennaio alla biblioteca Ceccarelli con la tombola a premi della Befana (ingresso solo su prenotazione, posti limitati). A seguire merenda per tutti.

Le associazioni

Sabato 16 dicembre alle ore 17 l’Oratorio San Rocco accoglierà l’attore Silvio Castiglioni per una lettura scenica tratta dai grandi classici della letteratura “Dedicato a Italo Calvino”, a cura dell’associazione Italia Nostra, sezione vallate Uso e Rubicone che al termine offrirà l’ormai classico brindisi augurale dell’associazione Italia Nostra.

Sempre il 16 dicembre presso la sala parrocchiale di Sant’Angelo alle ore 20.30 “Un abbraccio senza confini”, il concerto degli allievi della CTM Academy Scuola di canto Teatro e Musica di Gatteo, in collaborazione con l’associazione VAR Ragazzi. Ingresso ad offerta libera.

Luminarie e presepi

Durante tutto il periodo delle feste dal 16 dicembre al 14 gennaio a Gatteo mare, in piazza della Libertà, sarà possibile visitare il presepe artistico animato, aperto tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.30, festivi, prefestivi e tutti i lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Punte di diamante degli allestimenti natalizi saranno sicuramente i tre grandi alberi di ferro e luci a led, con decine di fili e una miriade di piccoli punti luce a intermittenza, presenti in Piazza Vesi a Gatteo, in Piazza Fracassi a Sant’Angelo ed in Piazza della Libertà a Gatteo Mare: una scelta che l’Amministrazione porta avanti da anni nel rispetto dell’ambiente senza rinunciare alla magia delle luci natalizie. Da non perdere la passeggiata lungo viale delle Nazioni e Viale Giulio Cesare impreziosite dalle note luminose di Romagna Mia e Romagna Capitale, in omaggio ai due grandi rappresentanti del Liscio Romagnolo, Secondo e Raoul Casadei. In occasione degli eventi principali una spettacolare luna luminosa di 3 metri farà capolino nelle piazze, aderendo all’idea dell’ambassador di Visit Romagna Claudio Cecchetto che ha scelto le lune come simbolo di questo periodo di festa.