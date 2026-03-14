Gatteo, Mercadini racconta Galileo: via alle prenotazioni per la conferenza del 26 marzo

Si apriranno lunedì 16 marzo le prenotazioni per “Galileo: 2 o 3 cose che dovreste sapere. Una specie di conferenza” di Roberto Mercadini, il terzo e ultimo appuntamento della nuova rassegna culturale “Magmatica – Un ribollire di idee”. La rassegna è promossa dal Comune di Gatteo, in collaborazione con Sillaba, e si rivolge in particolare alle nuove generazioni ma è aperta a tutta la cittadinanza.

Dopo il tutto esaurito dei primi due appuntamenti con Adrian Fartade e Rick DuFer, quest’ultimo appuntamento, in programma giovedì 26 marzo alle ore 21 presso l’Oratorio San Rocco, vedrà protagonista Roberto Mercadini con un intervento dal titolo “Galileo: 2 o 3 cose che dovreste sapere. Una specie di conferenza”: tutti conosciamo il nome di Galileo Galilei. E quasi tutti leghiamo, immediatamente, quel nome ad un processo. Tolto questo, però, di solito le cose si fanno abbastanza confuse.

Cosa riguardava il processo, esattamente? Il Sistema Copernicano? Ma allora perché processare Galileo, invece di Copernico? E, soprattutto, perché lasciare trascorrere 90 anni dopo la pubblicazione del libro in cui quel sistema era teorizzato. Cosa era successo in quei 90 anni? Mercadini cercherà di rispondere a queste e ad altre domande.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, prevede la prenotazione obbligatoria, a partire da lunedì 16 marzo, presso la Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” (per info e prenotazioni tel. 0541 932377).