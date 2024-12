Gatteo Mare, vede i poliziotti lancia un pacchetto di hashish e dalla perquisizione a casa spunta il proiettile di un fucile: minorenne denunciato

Nella giornata di ieri la Polizia locale di Gatteo ha effettuato un servizio di controllo a Gatteo Mare, in Piazza “Romagna Mia”. Gli agenti hanno notato quattro giovani stranieri sul lato mare della piazza, all’interno di uno stabilimento balneare, intenti a parlare tra di loro. La pattuglia, insospettita procedeva ad un controllo, ma alla vista delle divise uno dei quattro gettava a terra un involucro di piccole dimensioni. Veniva giovane il soggetto che aveva buttato l’involucro (un minorenne di nazionalità straniera) e veniva rinvenuto il pacchetto lanciato via, con all’interno dell’hashish. La pattuglia quindi procedeva (coadiuvata dalla Polizia Locale di Cesenatico) alla perquisizione della residenza dello straniero e veniva accertato che all’interno dell’abitazione era presente un proiettile di grosse dimensioni, per fucili e carabine. Si procedeva quindi al sequestro penale del proiettile, denunciando il giovane all’Autorità Giudiziaria per possesso illegale di armi o munizioni ed alla contestazione amministrativa per il possesso di sostanza stupefacente ad uso personale con il suo contestuale sequestro.