Gatteo Mare, svolta per Oikos: entra nella galassia di San Marco Group

San Marco Group ha acquisito Oikos, realtà romagnola d’eccellenza che entra a far parte del Gruppo leader in Italia nella produzione di pitture e rivestimenti per l’edilizia.

L’operazione, avvenuta tramite aggiudicazione definitiva all’asta presso il Tribunale di Forlì, segna un punto di svolta dopo un lungo periodo di difficoltà per l’azienda di Gatteo Mare, e si inserisce in una strategia di crescita che vede San Marco Group protagonista indiscusso nel mercato nazionale. Il Gruppo, che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 127,3 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto al 2024, rafforza così la propria capacità di presidiare i segmenti premium e decorativi in Italia, dove conta quattro stabilimenti, oltre che all’estero, dove vanta già filiali in USA, Germania, Norvegia, uno stabilimento in Bosnia ed Erzegovina e uno in Russia.

Fondata nel 1984, Oikos ha pionieristicamente trasformato la pittura da prodotto tecnico a elemento di design: si è distinta, in particolare, per la capacità di portare la decorazione murale da nicchia artigianale a sistema industriale organizzato, codificando effetti replicabili e formando intere generazioni di applicatori. Negli anni Novanta segnò un boom senza precedenti con il lancio di Multidecor: un prodotto rivoluzionario capace di ricreare effetti simili alla carta da parati. Oikos ha inoltre educato il mercato dando vita al concept dei “decor center”: centri specializzati con un format riconoscibile e servizi dedicati, che hanno portato margine e valore aggiunto.

“Questa acquisizione nasce dalla volontà di proteggere l’eccellenza della nostra industria nazionale da chi si limita a “fare shopping” in Italia senza l’intento di preservare l’identità e lo straordinario know-how che da sempre ci contraddistinguono – dichiara Pietro Geremia, Presidente e AD di San Marco Group –. Oikos ha un passato illustre che va rispettato e promosso: la nostra priorità oggi è comprendere a fondo ogni asset per costruire un piano di rilancio fondato su sinergie industriali, organizzative e di approvvigionamento mirate alla creazione di valore nel medio e lungo termine. Vogliamo trasmettere massima fiducia a stakeholder, clienti e fornitori: Oikos torna a essere parte di un progetto industriale serio, solido e tutto italiano”.