Gatteo Mare, ruba la bici da corsa a un 13enne ciclista: 30enne incastrato dai video e dai social

Aveva adocchiato la bicicletta, si è avvicinato con disinvoltura e se n’è andato come se nulla fosse. Un gesto fulmineo con cui un uomo si è appropriato di una “Bianchi” da corsa, di colore rosso e nero, appartenente a un giovane atleta di appena 13 anni , tesserato per lo storico Gruppo Sportivo Fausto Coppi di Cesenatico. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 23 agosto a Gatteo Mare, nei pressi di alcune attività commerciali. Ma la fuga del responsabile ha i giorni contati: a incastrarlo sono state le telecamere, i social network e il prezioso aiuto dei bagnanti.

A tradire l’autore del furto sono state le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza di un negozio situato a pochi metri dal luogo dell’accaduto. Nei fotogrammi si nota chiaramente la sequenza del reato: l’uomo osserva la bici , si avvicina e poi sale in sella, allontanandosi con estrema calma. Quelle immagini, allegate alla denuncia presentata dalla madre del minore al Presidio di Polizia di Cesenatico, sono state diffuse anche sulle piattaforme social, facendo scattare un vero e proprio tam-tam tra i residenti e i turisti della riviera.

Poco dopo la diffusione dei video, al centralino della Polizia sono giunte diverse segnalazioni che indicavano la presenza di un uomo del tutto somigliante al sospettato nella spiaggia libera della “Zona Cesarini” a Villamarina di Cesenatico. I primi controlli degli agenti non avevano dato l’esito sperato, complice il probabile spostamento dell’uomo verso altri lidi. Nei giorni scorsi, tuttavia, nuove segnalazioni da parte dei cittadini hanno permesso alle pattuglie della Polizia di Stato in servizio a Cesenatico di rintracciare l’uomo proprio sull’arenile e fermarlo per accertamenti.

Accompagnato in ufficio e privo di documenti identificativi, l’uomo è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Gli accertamenti hanno permesso di identificare un egiziano di 30 anni, residente nel Milanese e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Il 30enne è risultato regolare sul territorio nazionale e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano.

Dal confronto diretto tra le immagini di videosorveglianza del furto e i tratti somatici del fermato è emersa una schiacciante corrispondenza, che ha portato gli agenti a denunciare lo straniero a piede libero per furto aggravato. Contestazione che l’uomo non ha negato. Inoltre, non essendo stato in grado di esibire al momento del controllo alcun documento di soggiorno, è stato deferito all’autorità giudiziaria anche per la violazione del Testo Unico sull’Immigrazione.