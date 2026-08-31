Gatteo Mare, ruba la bici da corsa a un 13enne ciclista: 30enne incastrato dai video e dai social

Aveva adocchiato la bicicletta, si è avvicinato con disinvoltura e se n’è andato come se nulla fosse. Un gesto fulmineo con cui un uomo si è appropriato di una “Bianchi” da corsa, di colore rosso e nero, appartenente a un giovane atleta di appena 13 anni, tesserato per lo storico Gruppo Sportivo Fausto Coppi di Cesenatico. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 23 agosto a Gatteo Mare, nei pressi di alcune attività commerciali. Ma la fuga del responsabile ha i giorni contati: a incastrarlo sono state le telecamere, i social network e il prezioso aiuto dei bagnanti.