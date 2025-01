Gatteo Mare, morta a 95 anni l’ex titolare dello storico mobilificio “Ambienti”: funerale domani

È morta nella sua abitazione di Gatteo Mare, alle prime ore del nuovo anno, la 95enne Saura Rocchi, molto conosciuta in tutta la zona del Rubicone e del forese, per via della sua attività professionale. Alla fine degli anni Cinquanta, assieme al marito Pio Cucchi (quest’ultimo deceduto, anni fa), ha aperto e gestito, per oltre 30 anni, il mobilificio “Ambienti” di Gatteo Mare, che ha arredato tante abitazioni e strutture alberghiere della Riviera e del forese. Saura lascia le figlie Daniela, Monica e Fabiola, con le loro famiglie. Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 3 gennaio alle 14.30, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, a Villamarina di Cesenatico.