Gatteo Mare, malore in auto e un giovane scomparso: soccorsi provvidenziali dei carabinieri

Un fine settimana di intenso lavoro ma a lieto fine per i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, affiancati dai colleghi della Squadra SAT del 2° Battaglione Liguria impegnati nei rinforzi estivi. I militari sono stati protagonisti di due provvidenziali interventi di soccorso a Gatteo Mare.

Il primo episodio si è consumato al mattino, quando alcuni passanti hanno allertato la pattuglia per un’auto ferma con un uomo all’interno che non dava segni di vita. I carabinieri hanno constatato che il conducente, un turista straniero colto da malore e svenuto probabilmente per la forte disidratazione, necessitava di aiuto immediato. Prestati i primi soccorsi con acqua e assistenza costante, i militari lo hanno affidato alle cure del 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Cesena dove si è poi ripreso completamente.

In serata, invece, è scattato l’allarme per la scomparsa di un giovane turista, allontanatosi dall’hotel in cui si trovava in vacanza con i genitori. Dopo ore di apprensione, una segnalazione ha portato i carabinieri nella piazza centrale di Gatteo Mare, dove il ragazzo vagava disorientato e in stato di confusione. I militari lo hanno rassicurato con la dovuta delicatezza per poi riaccompagnarlo tra le braccia dei familiari. Il giovane, in buone condizioni, ha raccontato di essersi perso dopo aver camminato senza meta. Due interventi che hanno trasformato ore di paura in un profondo senso di sollievo per le famiglie coinvolte.