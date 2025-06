Gatteo Mare, malore a bordo campo e disabile allontanato, tensione alle finali Aics di calcio a 7

Due gravi episodi sono la ragione che ha portato alla sospensione della finale di calcio a 7 che si stava disputando a Gatteo mare nell’ambito della Festa del calcio Aics, l’associazione italiana cultura dello sport, tra l’Argentinos Junior (Roma) e la Busana Young (Belluno).

Una partita che tardava a cominciare per colpa di un prologo a dir poco sgradevole: un tifoso disabile in carrozzina è stato allontanato dal campo su richiesta della formazione avversaria. Non era inserito nella distinta delle persone autorizzate a stare lì e regolamento alla mano la richiesta era legittima, ma ciò non toglie che fosse di cattivo gusto visto il contesto amatoriale come sono le finali Aics.

Partita in ritardo è stata interrotta anzitempo, questa volta per un motivo sì grave ma di tutt’altra natura: un ragazzo si è sentito male a bordo campo. Attirato dalle grida dei compagni di squadra il primo a intervenire è stato il designatore arbitrale Fazzari che ha subito avvisato i due arbitri, Antonio Nesci (poliziotto della questura di Vibo Valentia) e Silvio Pantano (finanziere nell’Aeroporto di Fiumicino) che hanno interrotto il gioco e si sono precipitati a praticare il massaggio cardiaco al ragazzo privo di coscienza in attesa dei sanitari. Il ragazzo una volta stabilizzato è stato portato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Due episodi che, come riferisce in un duro comunicato stampa di condanna Aics, «a sospensione avvenuta, hanno poi dato origine a momenti di tensione e violenza». Aics, fa sapere di aver provveduto, «attraverso i suoi direttori di gara», a deferire le persone coinvolte al giudice sportivo. In attesa della decisione, «condanna fermamente violenza e mancata inclusione e ricorda ai suoi atleti e i suoi tecnici sportivi che i nostri campi da gioco restano e resteranno sempre e solo quelli dell’inclusione e del gioco secondo le regole del fair play».