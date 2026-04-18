Gatteo Mare: “Ma in Italia per guidare la moto serve la patente”? La polizia locale glielo spiega e poi lo multa per 5.100 euro

Nel pomeriggio di giovedì, un equipaggio della Polizia Locale di Gatteo ha proceduto al fermo di un motociclo in via Trieste, nella frazione di Gatteo Mare. Alla richiesta di esibire i documenti, il conducente, un uomo di origine straniera, ha risposto con una domanda che ha lasciato più di un dubbio agli agenti operanti: «Ma perché in Italia per guidare la moto serve la patente?». Una curiosità, va detto, destinata a trovare risposta piuttosto in fretta.

Accompagnato presso la propria abitazione per ulteriori verifiche, il conducente ha infine ammesso di non essere in possesso di alcun titolo abilitativo alla guida. Il seguito è stato del tutto conforme al Codice della Strada: sanzione amministrativa pari a 5.100 euro e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. La Polizia Locale del Comune di Gatteo coglie l’occasione per ricordare che la patente di guida è un requisito indispensabile per la conduzione di qualsiasi veicolo a motore su suolo pubblico — motocicli compresi.