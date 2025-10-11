Gatteo Mare, lavori alla rete fognaria: come cambia la viabilità dal 14 ottobre

Gatteo
  • 11 ottobre 2025
Gatteo Mare, lavori alla rete fognaria: come cambia la viabilità dal 14 ottobre

Sono in partenza importanti lavori che fino alla fine di maggio 2026 interesseranno la frazione di Gatteo Mare.

Il primo intervento a partire sarà il lotto iniziale del progetto di separazione delle reti fognarie, realizzato da Hera, con avvio fissato per il 14 ottobre. L’obiettivo fondamentale dell’intervento è migliorare l’intero sistema fognario locale per garantire due risultati principali: l’ottimizzazione del trattamento delle acque nere inviate a depurazione e il miglioramento della qualità delle acque recapitate al fiume Rubicone durante i periodi di pioggia intensa.

Si tratta del primo di un progetto di cinque lotti di lavori, l’investimento totale ammonta a 6 milioni di euro e sarà realizzato nei prossimi cinque anni. Per minimizzare l’impatto sulle attività commerciali e la vita dei residenti, le opere saranno circoscritte al periodo compreso tra ottobre e maggio di ogni anno.

La prima fase dilavori

Le aree interessate da questa prima fase di lavori sono Via Gramsci (dal civico 1 al 50), Via Trento (dal 12 al 24), Via Milano (dal 24 al 28), Via Forlì (dal 22 al 28) e Via Ferrara (dal 7B al 21).

Queste le modifiche alla viabilità:

Chiusura totale al traffico di Via Trento, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel tratto compreso tra Via Gramsci e Via Matteotti;

Chiusura totale al traffico di Via Gramsci, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel tratto compreso tra Via Trieste e Via Firenze;

Chiusura totale al traffico di Via Gramsci, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel tratto compreso tra Via Firenze e Via Ferrara;

Chiusura totale al traffico di Via Gramsci, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel tratto compreso tra Via Ferrara e Via Delle Nazioni;

Chiusura totale al traffico di Via Milano, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel tratto compreso tra Via Gramsci e Via Giulio Cesare;

Chiusura totale al traffico di Via Ferrara, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel tratto compreso tra Via Gramsci e Via Matteotti;

Chiusura totale al traffico di Via Forlì, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel tratto compreso tra Via Gramsci e Via Giulio Cesare.

le vie interessate verranno chiuse limitatamente al tempo necessario per l’intervento che interessa la via di riferimento.

Si attueranno, inoltre, anche i seguenti cambi di viabilità:

Doppio senso di circolazione in via Trieste nel tratto compreso tra la via Matteotti e via Gramsci;

Doppio senso di circolazione e divieto di sosta in via Matteotti nel tratto compreso tra la via Trieste e via Toscanini.

Doppio senso di circolazione e divieto di sosta nelle Vie Bologna, Milano, Forlì e Firenze nel tratto compreso tra la via Matteotti e via Gramsci;

Per i residenti di Via Ferrara apertura al transito di piazza della Libertà (ad eccezione del lunedì mattina per la presenza del mercato)

Giardini Don Guanella

A partire dal 15 ottobre prenderanno il via anche i lavori di riqualificazione dei Giardini Don Guanella. Per consentire gli interventi, è prevista la chiusura al traffico di:

Via Gramsci tra la Via Ravenna e Piazza Bracci

Piazza Bracci

Sottopasso via Trieste

In partenza poi il 20 novembre i lavori all’impianto di sollevamento del sottopasso di Via Trieste. Durante l’intervento sarà chiusa al transito Via Trieste nel tratto compreso tra Viale Europa (rotonda Adenauer) e Via I Maggio.

Per illustrare i dettagli degli interventi previsti e le ripercussioni sulla viabilità, lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 21.00, presso il Palazzo del Turismo di Gatteo Mare, si terrà un’assemblea pubblica organizzata dall’Amministrazione comunale.

