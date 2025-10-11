Gatteo Mare, lavori alla rete fognaria: come cambia la viabilità dal 14 ottobre

Sono in partenza importanti lavori che fino alla fine di maggio 2026 interesseranno la frazione di Gatteo Mare.

Il primo intervento a partire sarà il lotto iniziale del progetto di separazione delle reti fognarie, realizzato da Hera, con avvio fissato per il 14 ottobre. L’obiettivo fondamentale dell’intervento è migliorare l’intero sistema fognario locale per garantire due risultati principali: l’ottimizzazione del trattamento delle acque nere inviate a depurazione e il miglioramento della qualità delle acque recapitate al fiume Rubicone durante i periodi di pioggia intensa.

Si tratta del primo di un progetto di cinque lotti di lavori, l’investimento totale ammonta a 6 milioni di euro e sarà realizzato nei prossimi cinque anni. Per minimizzare l’impatto sulle attività commerciali e la vita dei residenti, le opere saranno circoscritte al periodo compreso tra ottobre e maggio di ogni anno.