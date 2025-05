Gatteo Mare, la Nazionale cantanti in campo mercoledì 21 e giovedì 22 maggio

Gatteo Mare torna “La casa della nazionale cantanti” per due giornate di ritiro con la squadra per prepararsi all’incontro che li vedrà protagonisti all’Aquila, martedì 15 luglio, per il grande evento “La partita del cuore 2025... la rivincita “. La due giorni vedrà il presidente e capitano Enrico Ruggeri con l’allenatore e giocatore Moreno Conficconi formare due squadre di otto artisti che disputeranno la due giorni. Saranno, inoltre, presenti Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni, Marco Ligabue e Andrea Da Vinci. Appuntamento allo stadio di Gatteo Mare (Via Rubicone sinistra 87) mercoledì 21 e giovedì 22 maggio alle ore 15.15, con ingresso libero.

“È un’iniziativa importante, alla quale teniamo talmente tanto da eleggere Gatteo Mare come” la Casa della Nazionale Cantanti”. Lo spirito è sempre stato quello di fare squadra, con orgoglio, attorno ai colori della nostra Gatteo– dichiara Moreno il Biondo – non solo giocare, ma anche essere presenti come tifosi ha un significato importante, lo stadio “parla” e archivia nel tempo storie da tramandare. Invito quindi tutti ad essere presenti e partecipi a questa bella iniziativa sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Gatteo, dall’Associazione Gatteo Mare Turismo, dalla BCC Romagnolo e dall’associazione A.S.D. Gatteo a Mare”.

“Siamo onorati - ribadisce Roberto Pari, sindaco di Gatteo - di avere anche quest’anno a Gatteo la Nazionale Italiana Cantanti per questa due giorni di allenamento in attesa della partita del cuore del 15 luglio a L’Aquila. La nazionale cantanti è per tutti un simbolo di sport, musica e solidarietà. Invito tutti i gatteesi a partecipare a questo evento. Ringrazio tutti i protagonisti di queste giornate che con la loro energia, con il loro talento e con la loro generosità sapranno regalarci tante emozioni. Un grazie speciale a Moreno il Biondo, in campo in queste giornate e portabandiera del nostro territorio”.