Gatteo Mare, “L’estate di Raoul”: omaggio a Casadei a Ferragosto in piazza

Venerdì 15 agosto a Gatteo a Mare alle ore 21.30 in Piazza Romagna mia, luogo simbolo della tradizione sonora romagnola, e lungo Viale delle Nazioni illuminato dai versi di Romagna Capitale, tra Cesenatico e Gatteo Mare, si celebra Raoul Casadei, il Re del Liscio, nel giorno del suo compleanno, con L’Estate di Raoul, un evento firmato Balamondo World Music Festival.

Fortemente voluta dal figlio Mirko, che con la sua POPular Folk Orchestra, ne ha raccolto l’eredità artistica, la manifestazione è inserita all’interno di Balamondo, il “World Music Festival” che, da quando nel 1998 lo inventò Raoul, portando sul palco Gloria Gaynor, promuove il liscio come “Arte dell’incontro”, musica al tempo stesso fortemente identitaria e aperta al dialogo, alle relazioni, all’intreccio con quelli che Battiato definiva “Mondi Lontanissimi” e che, proprio sulle note dei classici del repertorio Casadei si ricompongono.

Per l’occasione, canzoni come “Romagna Mia” e “Ciao Mare”, saranno avvolte dai sontuosi arrangiamenti sinfonici del Maestro Stefano Nanni e affidati all’interpretazione del prestigioso ensemble di Forlì Musica, composto da 15 virtuosi, che lui stesso dirigerà,

Un grande omaggio sinfonico alla memoria di Raoul Casadei. Una serata speciale che unisce la tradizione della musica popolare romagnola alla potenza evocativa della musica sinfonica, dando vita a un’esperienza musicale intensa ed emozionante.

Balamondo World Music Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi e, per questa data, dai Comuni di Cesenatico e Gatteo Mare.

Posti in piedi gratuiti. Posti a sedere: € 5,00. Biglietteria aperta in piazza Romagna mia dalle ore 19.00.