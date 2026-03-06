Gatteo Mare, il robot cameriere serve ai tavoli del ristorante e parla con i clienti

Robot runner, musicale e parlante serve piatti prelibati e avverte: «Non innamoratevi troppo di me». Al ristorante-pizzeria “Al 23” di Gatteo Mare, dal giorno di San Valentino lavora il robot-cameriere Pixi: la tecnologia fa capolino anche nel servizio ai tavoli.

Il locale

Il ristorante è stato avviato su viale Matteotti, a Gatteo Mare nel 2019, poi dal 2023 è diventato anche pizzeria con specialità napoletane, in quanto il padre della titolare, Massimo, è nato a Napoli, poi emigrato per lavoro a Vercelli dove sono nati i figli Monica, Katia e Daniele. Il locale conta 40 posti al chiuso in inverno e 110 all’interno e all’aperto in estate, opera a gestione familiare, e vi lavorano oltre alla giovane titolare Monica Gaeta, anche mamma Larissa e i due fratelli, oltre ai dipendenti assunti nel periodo estivo. Propone pizze di alta qualità utilizzando materie prime di eccellenza: per esempio lo speck arriva direttamente dall’Alto Adige, usa formaggio Grana Padano e pomodoro fresco di prima qualità. Il locale si propone anche per feste di laurea, compleanni, pranzi e cene di lavoro o di piacere.

Il robot cameriere

Da tre settimane c’è una novità assoluta e non solo per Gatteo Mare o comuni limitrofi. Si tratta di un robot cameriere messo in funzione il 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino. Il robot porta i piatti dalla cucina ai tavoli e porta via i piatti da portare al lavaggio. Dotato di telecamera e sensori tecnologici, si blocca immediatamente se trova degli ostacoli sul percorso o delle persone davanti, a cui chiede gentilmente strada: «Scusa puoi fare spazio, devo passare». Dotato di quattro ripiani idonei per portare anche i piatti da pizza, mentre al ritorno può caricare fino a 30 chilogrammi di peso sotto forma di piatti. Ha una musichetta allegra e ripete frasi del tipo «per favore, non innamorati troppo di me, sono occupato», ma ha anche una modalità compleanno, dove arriva cantando «tanti auguri a te» e altro. Ha occhioni belli e un corpo che può coprirsi di una elegante livrea da cameriere, ma anche di video dei piatti tipici serviti nel locale.

Titolare e clienti entusiasti

La titolare è la 26enne Monica Gaeta: «Trovare dei camerieri è sempre più fatica - dice - soprattutto nel periodo estivo è un’impresa, così adesso ci aiuta il robot che abbiamo ribattezzato Pixi. Ha una bella voce, gentile con tono femminile, ma parla di sé al maschile, così l’abbiamo chiamato Pixi, nome che va bene sia al maschile sia al femminile. Di fatto è un robot runner –aggiunge Monica – non sostituisce ma aiuta i camerieri nel portare le pietanze in autonomia dalla cucina al tavolo e ritira i piatti da portare al lavaggio. Dal tavolo più lontano alla cucina ci sono 30 metri e andare e venire sono 60 metri col peso dei piatti. Pixi ci risparmia quindi anche fatica fisica».

Entusiasti i clienti bambini e non solo: «Qui si mangia benissimo – dice Rossana che comincia ad avere qualche capello bianco – La pizza è superlativa e il robot Pixi molto divertente».