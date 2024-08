Gatteo Mare, il format di successo “Divertinpiazza” nato da oltre 40 anni di animazioni estive

Movimenta l’estate a Gatteo Mare da 40 anni e da due anni ha creato un format originale. Giorgio Guerrini fa intrattenimento a 360 gradi ed è il noto animatore dello spettacolo “Divertipiazza” che durante tutta l’estate rallegra le serate ai turisti in piazza Romagna Mia. È stato assoldato, infatti, e ora ne fa parte a pieno titolo, della Summer Village di Gatteo Mare, la società formata da operatori turistici locali che organizza attrazioni e fa promozione per i turisti a Gatteo Mare.

«Ho iniziato a suonare a 16 anni – racconta Guerrini - ora ne ho 60 e quindi sono 44 anni che suono in riviera. Sono un romagnolo doc di Gatteo, anche se sono nato a Forlì. Suono le tastiere, canto, faccio ballare e in più creo intrattenimento, animazione, micromagia, baby dance, sketch, ed altro ancorali. Vado dove mi chiamano e posso esibirmi anche in alberghi, bar, spiagge, durante i matrimoni, oppure in piazza. Vado spesso anche fuori zona, e chi mi segue sono oramai alla terza generazione».

Così Guerrini è molto conosciuto, anche perché è apparso anche su Teleromagna, Telereggio e Lombardia tv: «Conosco vari professionisti del liscio, a cominciare da Moreno Conficconi dell’orchestra Grande Evento che direttore artistico della Summer Village di Gatteo Mare che promuove le settimane del liscio, in particolare una settimana a giugno e una a settembre».

Ha inciso tre canzoni proprie, che propone a tutto il repertorio di altri autori. «La cosa più strana che mi è accaduta? Ho sempre cantato e fatto musica a matrimoni, compleanni, comunioni. Un giorno mi hanno chiamato per suonare a un funerale. In quell’occasione mi hanno chiesto tre canzoni in particolare, e una era Romagna Mia».

Dall’anno scorso è un punto di riferimento per piazza Romagna Mia di Gatteo Mare «Mi hanno interpellato della Summer Village per animare le serate in piazza ed è stato un successo: mi hanno detto che non avrebbero immaginato che una persona coinvolgesse tanta gente. Ma mi avevano dato carta bianca e quest’anno lo hanno confermato. Così sono presente tutti i giovedì e altre date e mi do da fare per riempire la piazza ormai ribattezza “Divertipiazza” perché c’è di tutto: ballo, musica, qualche sketch. Il mio slogan è: “da 0 a 100 il sorriso è divertimento”. Lo spirito è uguale che sia un bambino o una persona ultraottantenne. Riesco fare anche tre servizi al giorno. L’importante è vedere i sorrisi sui volti della gente e sapere che si diverte ballando e cantando con me».