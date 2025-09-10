Gatteo Mare: “Grazie per il vostro impegno”. A fine stagione l’hotel premia i membri dello staff

A Gatteo Mare c’è un albergo che, al termine della stagione estiva, ha deciso di celebrare chi ogni giorno contribuisce a renderlo speciale: i propri collaboratori.

Un semplice gesto di riconoscenza che l’Hotel Flamingo ha voluto riservare ai dipendenti che, con dedizione e affidabilità, hanno accompagnato l’attività lungo mesi intensi di accoglienza e lavoro. Durante una cerimonia sentita e partecipata, sono stati premiati cinque membri dello staff che rappresentano la storia e il cuore dell’albergo: Elena, che da ben 23 anni accoglie gli ospiti con il suo sorriso; Alexandra, con 18 anni di servizio; Guido, con 14 anni di esperienza; Adriana e Daniela, entrambe con 10 anni di fedeltà e professionalità.

Un segno concreto di gratitudine che ha voluto sottolineare quanto il successo dell’hotel non derivi solo dalla bellezza della struttura o dalla posizione, ma soprattutto dal valore umano di chi ogni giorno lavora dietro le quinte. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco di Gatteo che con la sua presenza ha rimarcato l’importanza di queste iniziative per la comunità.

Il ringraziamento è andato a tutto lo staff: “perché è grazie alla passione condivisa e alla cura di ciascuno - ha spiegato la titolare Virginia Manuzzi - che l’ospitalità diventa esperienza e il lavoro di squadra si trasforma in valore duraturo”.