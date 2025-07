Oggi pomeriggio è morto Egisto Dall’Ara, il decano degli albergatori di Gatteo Mare. Aveva 80 anni. Lo piange tutta la città e non solo. La sua grande passione è stata la conduzione alberghiera per quasi 60 anni. Dall’Ara ha iniziato a lavorare all’epoca del boom e il suo hotel Jolanda, che ha gestito per 54 anni, ha contribuito a far nascere la prima Associazione albergatori di Gatteo di cui poi è stato per 30 anni il presidente e tuttora ne era il presidente onorario. È stato membro della giunta regionale di Federalberghi, mentre per tre mandati è stato eletto in Consiglio comunale e per due di questi ha ricoperto il ruolo di assessore al turismo.