Gatteo Mare, completato il primo lotto dei lavori alla rete fognaria: “Un investimento sulla salute del nostro mare”

È stato completato il primo dei cinque lotti del progetto esecutivo per la separazione della rete fognaria dell’agglomerato di Gatteo Mare, un intervento strategico promosso dal Gruppo Hera nell’ambito del programma di adeguamento delle infrastrutture idriche dell’Area Romagna. La separazione completa della rete dell’intera frazione si articolerà nei restanti quattro lotti, per un arco temporale complessivo di circa quattro anni.

L’intervento, eseguito da HERAtech, la società di ingegneria del Gruppo Hera, prevede la trasformazione dell’esistente sistema fognario misto — che raccoglie insieme acque reflue e acque meteoriche — in un sistema separato con due reti distinte: una dedicata esclusivamente alle acque nere (reflui civili) e una per le acque bianche (acque piovane). Il primo lotto di lavori ha interessato il territorio del Comune di Gatteo e, parzialmente, quello del Comune di Cesenatico, in particolare lungo Via delle Nazioni.

Questo primo lotto si è concentrato su alcune vie: Via Gramsci (dal civico 1 al 50), Via Trento (dal 12 al 24), Via Milano (dal 24 al 28), Via Forlì (dal 22 al 28) e Via Ferrara (dal 7B al 21). In Via Antonio Gramsci sono stati demoliti la rete mista esistente e realizzati nuovi collettori per la rete nera e bianca; nelle vie Milano, Ferrara, Forlì e Trento sono state posate nuove condotte per la fognatura nera in PVC. Sono stati inoltre realizzati interventi agli incroci strategici con Via Gramsci per garantire la continuità con i lotti futuri.

In Via Gramsci sono stati posati circa 500 metri di tubazioni in calcestruzzo a sezione rettangolare che ha sostituito la vecchia condotta, destinata a raccogliere esclusivamente la fognatura bianca. Contestualmente, sono stati posati circa 900 metri di nuove tubazioni in PVC per la nuova rete nera, destinata unicamente alle acque di scarico domestiche.

L’impresa esecutrice dei lavori ha provveduto anche alla realizzazione delle predisposizioni per gli allacciamenti alla fognatura nera delle singole proprietà private, fino al confine di proprietà, finalizzate alla futura separazione delle reti.