Gatteo Mare, completato il primo lotto dei lavori alla rete fognaria: “Un investimento sulla salute del nostro mare”

Gatteo
  • 14 maggio 2026
Gatteo Mare, completato il primo lotto dei lavori alla rete fognaria: “Un investimento sulla salute del nostro mare”

È stato completato il primo dei cinque lotti del progetto esecutivo per la separazione della rete fognaria dell’agglomerato di Gatteo Mare, un intervento strategico promosso dal Gruppo Hera nell’ambito del programma di adeguamento delle infrastrutture idriche dell’Area Romagna. La separazione completa della rete dell’intera frazione si articolerà nei restanti quattro lotti, per un arco temporale complessivo di circa quattro anni.

L’intervento, eseguito da HERAtech, la società di ingegneria del Gruppo Hera, prevede la trasformazione dell’esistente sistema fognario misto — che raccoglie insieme acque reflue e acque meteoriche — in un sistema separato con due reti distinte: una dedicata esclusivamente alle acque nere (reflui civili) e una per le acque bianche (acque piovane). Il primo lotto di lavori ha interessato il territorio del Comune di Gatteo e, parzialmente, quello del Comune di Cesenatico, in particolare lungo Via delle Nazioni.

Questo primo lotto si è concentrato su alcune vie: Via Gramsci (dal civico 1 al 50), Via Trento (dal 12 al 24), Via Milano (dal 24 al 28), Via Forlì (dal 22 al 28) e Via Ferrara (dal 7B al 21). In Via Antonio Gramsci sono stati demoliti la rete mista esistente e realizzati nuovi collettori per la rete nera e bianca; nelle vie Milano, Ferrara, Forlì e Trento sono state posate nuove condotte per la fognatura nera in PVC. Sono stati inoltre realizzati interventi agli incroci strategici con Via Gramsci per garantire la continuità con i lotti futuri.

In Via Gramsci sono stati posati circa 500 metri di tubazioni in calcestruzzo a sezione rettangolare che ha sostituito la vecchia condotta, destinata a raccogliere esclusivamente la fognatura bianca. Contestualmente, sono stati posati circa 900 metri di nuove tubazioni in PVC per la nuova rete nera, destinata unicamente alle acque di scarico domestiche.

L’impresa esecutrice dei lavori ha provveduto anche alla realizzazione delle predisposizioni per gli allacciamenti alla fognatura nera delle singole proprietà private, fino al confine di proprietà, finalizzate alla futura separazione delle reti.

Fasi di lavoro e cronoprogramma

Il piano complessivo prevede 5 lotti di lavori da eseguire nel corso dei prossimi quattro anni, per un investimento totale di 6 milioni di euro.

Una volta completati i lavori sulla rete pubblica, i cittadini residenti nelle vie interessate saranno chiamati a procedere con l’allaccio delle proprie utenze al nuovo sistema separato, secondo le modalità e le tempistiche che verranno comunicate da Hera. I lavori sono stati appositamente eseguiti nel periodo ottobre–maggio, al di fuori della stagione turistica, riducendo al minimo i disagi per residenti, esercenti e visitatori della località balneare. La stessa attenzione sarà garantita nei quattro lotti successivi, che proseguiranno negli anni a venire fino al completamento dell’intero programma.

Il sindaco Pari: “Investimento sulla salute del mare”

“Siamo molto soddisfatti del completamento del primo lotto di lavori, che ha interessato via Gramsci, via Trento, via Milano, via Forlì e via Ferrara: un risultato concreto e visibile per i nostri cittadini. – ha dichiarato il sindaco di Gatteo, Roberto Pari - L’obiettivo di questo intervento è migliorare l’intero sistema fognario locale su due fronti: ottimizzare il trattamento delle acque reflue inviate a depurazione e migliorare la qualità delle acque che confluiscono nel fiume Rubicone durante le piogge intense. Il progetto sarà ultimato nei prossimi quattro anni, sempre tra ottobre e maggio, un investimento da 6 milioni di euro che è prima di tutto un investimento sul futuro della nostra comunità e sulla salute del nostro mare.”

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