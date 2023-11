Gatteo, “Le favole di mamma Silvia”: l’iniziativa del “Don Ghinelli”

Una nuova iniziativa dell’istituto “Don Ghinelli” di Gatteo. “Silvia fa parte della nostra grande famiglia da più di un anno e mezzo - si legge in una nota - è una mamma orgogliosa della sua bimba la quale è stata inserita in una comunità da alcuni mesi. L’integrazione di Silvia all’istituto don Ghinelli è avvenuta in maniera non troppo traumatica per lei, in quanto, dopo un passato di sofferenza, questa nuova casa ha rappresentato da subito un paradiso nonostante da parte sua ci sia stata qualche incertezza iniziale nel collaborare alle faccende domestiche che quotidianamente vengono portate avanti da tutti i nostri ragazzi. Silvia, lentamente ha preso in mano la sua vita, superando tante insicurezze, si è fatta guidare dai suoi operatori di riferimento sviluppando le sue capacità cognitive dedicandosi puntualmente alla scrittura nel giornalino d’istituto (La voce del Ghinelli) in cui racconta storie di vita legate alla sua infanzia, ai suoi ricordi; ma spesso si offre anche come redattrice degli eventi legati alla nostra comunità!

Recentemente a Silvia, visto l’entusiasmo ed il bisogno di far emergere le sue capacità, le è stato creato un profilo facebook https://www.facebook.com/silvia.ricci.7161 in cui attraverso una rubrica sulla lettura intitolata : ”Le favole di mamma Silvia”, cerca di far comprendere alle mamme, l’importanza dei libri nella crescita dei bambini. Per Silvia, conoscere il fascino di una biblioteca è stata un’esperienza unica, in quanto mai prima d’ora l’aveva mai vissuta. Il giorno in cui con una sua operatrice, ha deciso di scegliere dei racconti per bambini da cui trarre delle riflessioni da condividere con il pubblico di fb, Silvia ha deciso di leggere “i classici della Disney” perchè rispecchiano un pò la sua personalità e rievocano i momenti della sua infanzia vissuti fra il calore della sua famiglia. Ultimamente ha voluto concentrarsi sulle “emozioni”, per questo sta facendo un nuovo viaggio approfondendo questa argomentazione con testi specifici per l’infanzia che raccontano in chiave metaforica e narrativa, il senso di ogni emozione che prova un essere umano e come va gestita. Silvia, nonostante alcune piccole difficoltà, sta portanto avanti questo progetto con impegno e dedizione: mensilmente sul suo profilo facebook pubblica una sorta di “recensione” dei libri che sceglie accuratamente in biblioteca per poi consigliarli alle mamme. Ha intrapreso questo piccolo percorso di crescita personale perchè essendo mamma, ha la consapevolezza di quanto oggi le madri si trovino racchiuse in un vortice di impegni che le costringe a non essere presenti spesso con i loro figli e talvolta per rasserenarli, tendono a mettergli fra le mani uno smartphone. Uno scenario inacettabile, in cui i bambini crescono con una predisposizione alla tecnologia spropositata, quasi troppo avanzata ritrovandosi così sempre più soli.

All’interno del nostro istituto vogliamo stimolare i nostri ragazzi, a crescere ogni giorno attraverso attività educative semplici, ma costruttive. E cerchiamo di seguirli al meglio, facendogli sentire che crediamo in loro come crediamo nelle nostre iniziative. E lo facciamo anche avvalendoci di strumenti tecnologici ma cerchiamo di portare avanti i nostri progetti in maniera semplice, attraverso tradizionali abitudini. Silvia, sta dimostrando di voler crescere, di voler tirar fuori il meglio di sè che da anni inconsciamente tiene nascosto. Lentamente, sta raggiungendo un equilibrio emotivo che le sta permettendo, grazie alla nostra presenza costante e al nostro supporto, di aver consapevolezza della propria vita apprezzando il valore delle piccole cose che non aveva mai considerato prima.

Seguite la sua pagina fb https://www.facebook.com/silvia.ricci.7161: a breve una nuova rubrica di cucina solo per voi...”.