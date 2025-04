Lavori nella frazione a mare in dirittura d’arrivo e al via le procedure per l’appalto dei lavori nel capoluogo sulla via Deledda. Buone notizie sotto forma di lavori per circa 300mila euro, quindi, sia per Gatteo Mare e sia per Gatteo capoluogo sotto.

Bene i lavori a Gatteo Mare

Per quanto riguarda la località balneare, anche in vista delle festività pasquali e della successiva partenza della stagione turistico-balneare, sono in via di conclusione i lavori che in queste settimane hanno interessato alcuni tratti delle vie Matteotti, Trieste, Firenze e Forlì a Gatteo Mare. «Si tratta di interventi voluti – conferma il sindaco di Gatteo, Roberto Pari – e necessari per mettere in sicurezza la viabilità stradale, pedonale e ciclabile, che era messa a rischio da alcuni avvallamenti del manto stradale. La ditta esecutrice dell’opera è la “Pozzi Raffaele srl” di Rimini, per un importo totale di euro 50mila euro».

Lavori in via Deledda

Era diventata la strada “dimenticata” per eccellenza, visto che da quattro anni i residenti reclamavano i lavori di sistemazione e c’era stata anche una petizione con firme raccolte da 40 residenti sulla via sinistrata. Ma adesso è una questione solo di qualche mese, visto che la giunta comunale ha stanziato i fondi necessari e le opere saranno messe a gara ed eseguite nei prossimi mesi. «Nell’ultima seduta di giunta comunale abbiamo approvato i lavori di ristrutturazione di via Grazia Deledda a Gatteo centro – informa il sindaco – la via presenta un avanzato stato di usura, sia a livello di asse stradale che di marciapiede. L’intervento previsto, oltre all’ampliamento della carreggiata ed all’asfaltatura, consentirà di realizzare due marciapiedi, nuove caditoie stradali, un tratto di fognatura bianca per la raccolta e l’allontanamento delle acque piovane e la piantumazione di dodici nuovi alberi. L’importo dei lavori è di 245mila stanziati dal bilancio del Comune di Gatteo».

Il futuro