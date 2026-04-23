Gatteo, la sua compagna chiama i Carabinieri per una lite in casa e lo scoprono con la cocaina da spacciare: 28enne arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 28enne italiano, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’arresto è scaturito dalla richiesta d’intervento, giunta ai carabinieri da una donna residente nel comune di Gatteo, in seguito ad una lite con il proprio convivente. I Carabinieri, giunti nei pressi dell’abitazione della richiedente, sono stati avvicinati dalla donna e, mentre stavano procedendo alla sua identificazione, hanno notato un uomo uscire dall’abitazione, in evidente stato di alterazione psicofisica e con indosso soltanto gli slip. Gli operatori, riconosciuto l’uomo per pregresse vicende penali, lo hanno riportato alla calma e hanno deciso di approfondire gli accertamenti a carico del 28enne, che ha subito ammesso di aver fatto uso di sostanze nonché di detenerne in casa. Nel corso delle successive attività di ricerca effettuate all’interno dell’abitazione, in un cassetto del comò della camera da letto dell’uomo, sono stati recuperati 160 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronta allo spaccio. Tale sostanza è stata sottoposta a sequestro penale, insieme a due bilancini di precisione ed a materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento delle dosi.

Al termine della formalità il 28 enne è stato dichiarato in arresto. Il giudice del Tribunale di Forlì ha poi convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere.