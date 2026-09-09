Gatteo, la Notte del Liscio si sposta in Piazza della libertà

GATTEO A causa dell’aggiornamento dell’allerta meteo della Protezione Civile (n. 97/2026), che per la seconda parte della giornata di oggi, 9 settembre, ha innalzato il livello di allerta ad arancione per temporali nella zona B2 (che comprende Gatteo Mare), l’Arena Rubicone non potrà ospitare, per motivi di sicurezza, la Notte del Liscio prevista questa sera alle ore 21:00.
Il Sindaco Roberto Pari, d’intesa con il direttore artistico Moreno “Il Biondo” e l’organizzatore Giordano Sangiorgi, ha disposto lo spostamento dell’evento in Piazza della Libertà, con inizio alle ore 21:30, condizioni meteo permettendo.
L’evento è promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna e da APT Servizi Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Gatteo. Organizzazione a cura di Giordano Sangiorgi, con la direzione artistica di Moreno “Il Biondo”.*