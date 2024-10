Gatteo “La Ceccarelli in festa!”: ricco week-end di iniziative in biblioteca

Si inizia sabato 12 ottobre con “Notte...alla Ceccarelli”: i bimbi potranno, infatti, provare l’emozione di dormire all’interno di una biblioteca, la serata inizierà alle 20 con Giulia Baldassari, attrice professionista, che condurrà un laboratorio teatrale di interazione per promuovere la lettura. Poi tutti davanti allo schermo per il “Cinepopcorn”, alla fine del film tutti a letto tra i libri. Al risveglio una buona colazione per tutti.

La giornata di domenica 13 ottobre sarà dedicata ai più grandi: si inizierà alle ore 9.00 con la colazione per tutti e i quotidiani a disposizione, alle ore 9.30 l’Associazione Italia Nostra sezione Vallate Uso e Rubicone organizzerà una visita guidata ai monumenti di Gatteo.

A seguire alle 11.00 il “Silent reading party. Dedicato a Narda Fattori” condotto da Annalisa Teodorani e la premiazione dei vincitori dell’edizione 2024, la 6° edizione del concorso di poesia “Premio Narda Fattori” che Amministrazione Comunale promuove per celebrare il ricordo della poetessa di Gatteo e raccoglierne l’eredità.

La festa proseguirà poi nel pomeriggio alle ore 15.30 con una visita-spettacolo alla mostra “Gatteo: vissuti e immagini – Memorie di una comunità” con la partecipazione dei testimoni e delle volontarie biografe. La visita partirà Piazza Vesi con arrivo in biblioteca, dove sarà possibile assistere alla proiezione di fotografie provenienti da archivi privati e a narrazioni di storie di vita.

La giornata si concluderà con un aperitivo offerto a tutti i presenti.

““La Ceccarelli in festa!” è ormai un appuntamento fisso e atteso da tutti – sottolinea l’assessora alla Cultura del Comune di Gatteo, Stefania Bolognesi – dai bambini che negli anni hanno dimostrato di apprezzare la notte in biblioteca, partecipando sempre numerosi e facendo registrare il sold out già dal primo giorno di apertura delle prenotazioni. Apprezzato anche dai più grandi che partecipano sempre numerosi alle iniziative proposte nell’arco di tutta la giornata. Questo è, inoltre, l’evento con cui il Comune dà il via alla stagione invernale degli eventi in Biblioteca e più in generale, degli eventi organizzati dall’Assessorato alla Cultura. In questi anni la nostra programmazione è riuscita ad intercettare interessi e bisogni diversi, non solo dei cittadini di Gatteo, ma anche di utenti provenienti da più lontano che sono diventati frequentatori della nostra Biblioteca e delle nostre rassegne culturali. Tutto ciò ci rende molto orgogliosi anche perché ci ha permesso di costruire legami importanti con diversi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo sia locale che nazionale che tornano sempre con piacere a lavorare con noi.

Questa festa per noi è anche l’occasione per celebrare e ricordare Narda Fattori, la nostra concittadina poetessa, che ancora oggi con i suoi versi continua ad accompagnare la nostra attività culturale e ad esserci di ispirazione.”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.