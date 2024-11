Gatteo, investe una vigilessa col Suv all’uscita della scuola e scappa

Una mattinata di scuola turbolenta a Gatteo: investe una agente di polizia locale e si dà alla fuga. Questa mattina una agente della Polizia Locale di Gatteo, durante un servizio rivolto alla viabilità per la tutela dei bambini presenti fuori dai plessi scolastici di Gatteo Terra, è stata investita da un Suv che oltrepassava l’area transennata in orario di uscita. Ora l’agente si trova in ospedale: dopo l’investimento è caduta a terra battendo la testa (rimanendo sempre cosciente). Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza che l’ha portata al Pronto Soccorso. Polizia e Carabinieri sono sulle tracce di chi era alla guida del Suv.