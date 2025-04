Gatteo, incidente nella notte: grave ragazzina di 14 anni VIDEO

Grave incidente stradale nella notte nella zona di via Staggetti a Sant’Angelo di Gatteo. Protagonista una Ford Focus al cui interno stavano viaggiando quattro giovanissimi: tre maggiorenni ed una minorenne. La vettura procedeva da Gambettola in direzione Sant’Angelo quando per cause in corso d’accertamento, sembra senza coinvolgimento di nessun altro veicolo nell’accaduto, l’auto ha sbandato finendo fuori strada. Erano le 23 circa: per soccorrere i feriti dal violento impatto sono intervenute ambulanze ed auto medicalizzata del 118, assieme ai Carabinieri che si occuperanno dei rilievi di legge. Particolarmente seria è apparsa ai primi soccorritori (tra cui i vigili del fuoco) la situazione di una 14enne ferita. Che è stata trasportata al Bufalini con il codice di massima urgenza per le cure del caso. Ora è ricoverata in rianimazione per le lesioni da impatto riportate nell’urto.