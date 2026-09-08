Gatteo incidente, motociclista incastrato sotto un camion

Incidente, motociclista resta incastrato sotto un camion. Oggi, martedì 8 settembre alle ore 14.20 una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Cesena, è intervenuta in via Sant’Antonio nel comune di Gatteo per un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un camion. I soccorritori hanno estratto il motociclista rimasto incastrato sotto l’autocarro e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di competenza. La strada è stata chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza.