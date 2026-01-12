Gatteo, incidente: l’auto si ribalta e finisce nel fiume

Esce di strada e l’auto finisce nel fiume. Alle 16.10 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta in Via Rubicone Destra, nel comune di Gatteo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica autovettura.

Il veicolo, dopo essere uscito di strada, si è ribaltato finendo all’interno del corso del fiume. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorritori.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha prestato la prima assistenza sanitaria all’infortunato fino all’arrivo dell’ambulanza del 118 e ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza del mezzo nel greto del fiume. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge.