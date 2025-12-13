Gatteo in lutto: morto a 53 anni Giorgio Ricucci

È morto due giorni fa Giorgio Ricucci. Aveva 53 anni, era nato in Etiopia e per 26 anni è stato ospite all’Istituto “Don Ghinelli” di Gatteo, socio del Centro volontari della sofferenza (Cvs).

«Nel 1994 è stato uno dei primi ragazzi della rinata Don Ghinelli – ricordano dall’istituto – all’inizio aveva sintomi in forma lieve ed era lui che aiutava gli altri ospiti. Fin tanto che le sue condizioni sono peggiorate ed è stato costretto in carrozzina. Nel 2021 è stato poi necessario mandarlo alla Rsa di Longiano dove c’è un servizio infermieristico 24 ore. Ma lui, tuttora, diceva che la sua casa è la Don Ghinelli. Martedì nella nostra chiesa celebreremo la funzione di saluto».

Lascia mamma Teresa, i fratelli Enrico e Gabriele, gli zii Maria e Giovanni, i nipoti, altri parenti e tanti amici. La salma si trova nella camera mortuaria del cimitero centrale di Savignano. Il funerale si svolge martedì alle 10.30 nella chiesa dell’Istituto “Don Ghinelli”, a Gatteo. Poi l’ultimo viaggio nel cimitero di Gatteo.