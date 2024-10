Gatteo, in giro senza assicurazione e con l’auto sequestrata: multa da 2.850 euro

Andava in giro senza assicurazione con l’auto che era già stata sequestrata per lo stesso motivo e che non poteva circolare. Il conducente è stato fermato ieri mattina in un posto di controllo della polizia locale di Gatteo effettuato nel capoluogo. Gli agenti hanno effettuato controlli approfonditi per la verifica dei documenti di circolazione, vista anche l’agitazione dell’uomo che guidava l’auto. Ed è emerso che il veicolo era stato già sottoposto a sequestro per mancanza di assicurazione e che lo stesso doveva essere fermo nel Nord Ovest e non in giro per Gatteo. Anche questa volta senza assicurazione.

Una uscita che è costata cara al conducente: per lui è scattata la revoca della patente, il mezzo è stato confiscato definitivamente, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 2.850 euro per circolazione con veicolo privo di assicurazione e circolazione con veicolo sequestrato.