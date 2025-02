Gatteo, il patrimonio artistico della pittrice Titti Comanducci donato al Comune

Anna Maria Comanducci, conosciuta da tutti come Titti la pittrice, è stata un’artista prolifica e molto amata.

La sua arte, caratterizzata da clown affascinanti, bambini dallo sguardo malinconico, nature morte e scene di maternità, ha toccato il cuore di molti, non solo nella sua città natale di Gatteo, ma anche ben oltre i confini locali, arrivando a far parte di collezioni e musei di mezza Europa.

“Titti – sottolinea Stefania Bolognesi - era una donna profondamente legata al suo paese. La sua forte personalità la rendeva una presenza impossibile da ignorare: eccentrica e un po’ naif, come spesso sono agli artisti. Il suo camper Mascotte parcheggiato nei pressi delle varie attività commerciali di Gatteo è stato una presenza costante e amichevole per tantissimi anni. La sua eredità artistica e personale continua a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta e nelle opere che ci ha lasciato. Titti non era solo una pittrice talentuosa, ma anche una donna che ha vissuto la sua vita alle proprie condizioni, ispirando chiunque abbia avuto la fortuna di attraversare il suo cammino. Ci piace ricordarla con una frase presa dai suoi diari: “Io sono strana, a volte mi faccio paura coi miei cambiamenti, e le mie mille idee, è da non credere, che forza mi sento dentro! Vorrei dipingere sempre giorno e notte, ma devo fare anche altre cose per vivere.” Siamo, quindi, molto orgogliosi di aver ricevuto questa importante donazione cui daremo sicuramente lo spazio che merita all’interno della mnemoteca che stiamo costruendo con impegno e dedizione. Ringraziamo di cuore Italia Nostra per questo lascito importante per la nostra comunità”.