Gatteo, il meteo fa slittare ancora il Festival di Sanliscio

GATTEO. A causa del maltempo a luglio era già stato rinviato a domani, ma il Festival internazionale di Sanliscio, con l’arrivo dell’allerta meteo della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, cambia di nuovo data. Il sindaco di Gatteo, Roberto Pari, ha infatti concordato con il direttore artistico Moreno “Il Biondo” la nuova data: il 15 settembre sempre all’Arena Rubicone. Sul palco ci saranno i protagonisti del Festival, impegnati nella tradizionale sfida canora e musicale. Pari oggi ci tiene a ringraziare cantanti, musicisti e tutti i tecnici “che fino all’ultimo hanno lavorato con dedizione e professionalità per rendere possibile l’evento e che hanno rinnovato la loro disponibilità per l’appuntamento del 15 settembre”. Il Festival internazionale di Sanliscio, l’unica kermesse musicale al mondo interamente dedicata al genere del liscio, con ingresso gratuito, è ideato da Moreno “Il Biondo” e Claudio Cecchetto. La manifestazione è prodotta e diretta dallo stesso Moreno “Il Biondo” e organizzata dal Comune di Gatteo in sinergia con l’assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna. Info su: www.festivaldisanliscio.it/.