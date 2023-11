Gatteo, “i soldi del nostro mercatino sono per voi”: i bambini della primaria di Domagnano aiutano la scuola dell’infanzia “Stella Moretti”

Una graditissima sorpresa per la scuola Stella Moretti di Sant’Angelo di Gatteo, che ha ricevuto un gesto bellissimo da parte dei bimbi della scuola elementare di Domagnano, nella Repubblica di San Marino. I bambini della primaria di Domagnano hanno realizzato con le loro mani, degli oggetti e, insieme alle loro insegnanti, hanno organizzato un mercatino per vendere le opere da loro realizzate da cui hanno ricavato un importo di 500 euro che hanno donato alla scuola dell’infanzia di Gatteo, che ospita circa 90 bambini dai 9 mesi ai 5 anni, per dare la possibilità di ricomprare il materiale didattico andato perso con l’alluvione di maggio 2023. “La Fondazione di Religione Angeli Custodi - si legge in una nota - nella persona del presidente Don Marco Muratori, ringrazia prima di tutto la scuola sammarinese, poi abbraccia il personale e soprattutto i bambini che attraverso le maestre hanno imparato il valore del sacrificio di donare come Gesù in croce ha donato la sua vita per noi popolo cristiano”.