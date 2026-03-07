Gatteo. I ladri svaligiano la casa, ma prima di scappare si fermano per una Coca-Cola

Una casa a soqquadro, un televisore sparito e, sul tavolo della cucina, una lattina di Coca-Cola. Evidentemente i ladri, prima di dileguarsi, si sono presi una pausa. È il dettaglio insolito che ha colpito gli agenti della Polizia Locale di Gatteo intervenuti venerdì mattina a Gatteo Mare, dopo aver scoperto un’abitazione in via Matteotti con la porta socchiusa e i segni di un’effrazione.

La scoperta durante il controllo del territorio

Era una normale pattuglia di controllo del territorio quando gli agenti hanno notato qualcosa che non quadrava: la porta dell’abitazione era accostata e un vetro risultava infranto. Valutata la possibilità che i responsabili fossero ancora all’interno, gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e richiesto l’intervento di una seconda pattuglia a supporto.

Una volta entrati nell’immobile, il quadro era quello classico di un furto in appartamento: mobili spostati, cassetti svuotati, oggetti personali sparsi in tutte le stanze. I ladri se n’erano già andati. Dai primi accertamenti, il bottino sarebbe limitato al furto di un solo televisore.

Poco dopo è arrivato anche il proprietario dell’immobile, al quale la casa è stata riconsegnata al termine degli accertamenti di rito.

Il consiglio della Comandante

La comandante della Polizia Locale Elena Pieri invita alla prudenza, ricordando una caratteristica del territorio che lo rende particolarmente vulnerabile fuori stagione. «In questi casi - spiega - oltre a controllarle con maggiore frequenza, è sempre consigliabile installare un semplice sistema d’allarme, che può rappresentare un efficace deterrente contro i furti». A Gatteo Mare, infatti, molte abitazioni sono occupate solo durante i mesi estivi e restano vuote per gran parte dell’anno.

Le parole del Sindaco e dell’assessore

L’episodio non è passato inosservato all’amministrazione comunale. Il sindaco Roberto Pari e l’assessore alla Polizia Locale Gianluca Vincenzi si sono espressi con soddisfazione per la rapidità dell’intervento. «L’episodio conferma l’importanza dell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dalla nostra Polizia Locale. La presenza costante delle pattuglie rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza della comunità e per la prevenzione dei reati. Invitiamo inoltre i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette e adottando tutte le misure utili a tutelare le proprie abitazioni, soprattutto nei periodi in cui restano disabitate».