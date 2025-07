Gatteo, guida ubriaca a zig-zag in mezzo alla strada: “La patente? Mai avuta”

Guidava ubriaca andando a zig-zag ed è stato impossibile ritirarle la patente, visto che... non l’ha mai avuta. Ieri attorno alla mezzanotte, a Gatteo una pattuglia della Polizia Locale ha fermato una 50enne sudamericana alla guida di una Volkswagen Tuareg in via Neruda. L’auto zigzagava in mezzo alla strada, in maniera vistosa. Dai controlli è emerso che la patente non era mai stata conseguita e alla donna è stata contestata la guida in stato di ebbrezza (0,68g/l). Disposto il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi.