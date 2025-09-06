Gatteo, fuga di gas per la rottura di una tubazione: i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza un’area di oltre 100 metri

Alle 10 di questa mattina le squadre dei distaccamenti di Savignano sul Rubicone e Cesena sono intervenute a Gatteo, in Via Madre Teresa di Calcutta, a seguito della rottura di una tubazione del gas tra media e bassa pressione. Giunti sul posto con due automezzi, i Vigili del Fuoco hanno delimitato un’area di sicurezza di circa 100-150 metri, provvedendo alla chiusura della via. L’intervento è stato svolto in collaborazione con i tecnici di Hera, con i quali è stata bloccata la perdita. Sul luogo erano presenti anche i Carabinieri di Savignano.