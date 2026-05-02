Gatteo, frena bruscamente davanti alla Polizia Locale e dice: “Ho dimenticato la patente a casa”, ma la signora non l’ha mai avuta

È il secondo episodio in appena un mese nel territorio comunale. Giovedì mattina, intorno alle ore 8, una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo, impegnata nei consueti controlli del territorio, ha notato una Alfa Romeo MiTo ferma in via Savignano, all’intersezione con via Giovanni XXIII.

Alla guida vi era una donna straniera, classe 1976, residente a Savignano sul Rubicone, che procedeva in maniera estremamente impacciata. Alla semplice vista della pattuglia, infatti, la conducente frenava bruscamente e senza apparente motivo, provocando le immediate lamentele degli automobilisti che la seguivano.

A quel punto il controllo è apparso inevitabile. Fermata dagli agenti, in un primo momento la donna ha dichiarato di aver dimenticato la patente a casa. Successivamente, incalzata dagli accertamenti, ha ammesso di non averla mai conseguita.