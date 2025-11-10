Gatteo, finanziata dal Governo la ristrutturazione dell’ex canonica

Il sindaco di Gatteo Roberto Pari , attraverso una nota, esprime soddisfazione per il corposo finanziamento erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore della parrocchia di San Lorenzo di Gatteo, destinato alla ristrutturazione dell’ex canonica situata nel centro del paese.

Il contributo, pari a 1.407.000 euro, è stato assegnato nell’ambito della ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, Categoria: “Conservazione dei beni culturali” che consentirà la realizzazione di un intervento di grande valore storico e sociale.

L’edificio, di origine settecentesca, potrà infatti essere restaurato e restituito alla comunità in una nuova veste: il progetto prevede la realizzazione di 11 piccoli appartamenti da destinare all’affitto a prezzi calmierati, offrendo così nuove opportunità abitative e un importante contributo al rafforzamento del tessuto sociale di Gatteo.

Il Sindaco Roberto Pari dichiara: «Si tratta di un intervento di rilevante valore storico e sociale che valorizzerà il centro di Gatteo e darà una risposta concreta all’emergenza abitativa. Desidero ringraziare a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità di Gatteo, il Governo, e in particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’attenzione rivolta al nostro territorio. Un ringraziamento va anche a Don Marco Muratori, parroco di San Lorenzo Martire e di Sant’Angelo di Gatteo, che con impegno e grande tenacia ha promosso un progetto capace di coniugare la tutela del patrimonio storico con il sostegno alle esigenze abitative della nostra comunità».