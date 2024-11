Gatteo, fatto esplodere bancomat nella notte

Un boato alle 2 della notte tra venerdì e sabato: era il bancomat del Crédit Agricole in viale Roma, in prossimità del centro del capoluogo di Gatteo, fatto esplodere da una banda di malviventi. L’allarme è scattato immediatamente chiedendo e sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cesenatico.

I delinquenti hanno messo esplosivo nella fessura del bancomat, facendo saltare lo sportello automatico con la tecnica denominata della “marmotta”. Come al solito, i malviventi hanno dovuto agire in tutta fretta per raccattare quanto più bottino possibile, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei carabinieri.

Non sono riusciti a portare via tutto il contenuto del bancomat, che di solito al venerdì gli istituti bancari “caricano” per affrontare l’intero fine settimana. Diverse banconote sono rimaste incastrate all’interno del macchinario e altre sono state lasciate sul posto per la precipitosa fuga.