Gatteo, estate 2025: un ricchissimo programma di appuntamenti

Sarà Paola Minaccioni, con la sua graffiante comicità, ad aprire giovedì 19 giugno il calendario dell’estate culturale di Gatteo con il suo spettacolo “Dal vivo sono molto meglio”, in cui propone i suoi personaggi nati in tv, al cinema o alla Radio, per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. La Minaccioni fa parte del cast di Diamanti, il film di Ozpetek fresco vincitore del David come il film italiano del 2024 più visto al cinema ed è da anni ospite fissa nel celebre programma di Radio 2 il Ruggito del Coniglio.

E’ il primo appuntamento della fortunata rassegna “Elsinore attori al castello” - che l’Associazione Sillaba (ingresso a pagamento in prevendita su liveticket.it, ridotto per i residenti di Gatteo) cura da ormai 8 anni nella suggestiva cornice dell’arena allestita all’interno delle mura del Castello Malatestiano di Gatteo, proponendo spettacoli teatrali in grado di ibridare differenti linguaggi narrativi, fra teatro d’autore, divulgazione scientifica e di costume, teatro comico - ed è una delle quattro rassegne promosse dall’Assessorato alla Cultura, che caratterizzano da alcuni anni l’estate di Gatteo, Sant’Angelo e Fiumicino.

La rassegna proseguirà poi giovedì 26 giugno, con Laura Curino in “Alfonsina Alfonsina”. Il diavolo in gonnella” celebrazione della figura di Alfonsina Strada, l’unica donna ad aver corso il Giro d’Italia nel 1924, una storia che è fonte di ispirazione per la lotta per la parità di genere, nello sport come nella società. Giovedì 3 luglio, torna Stivalaccio Teatro, Compagnia già apprezzata dal pubblico di Elsinore per lo stile vivace e profondamente radicato nella tradizione della Commedia dell’Arte, pur reinterpretandola in chiave contemporanea, che metterà in scena “La Mandragola”, la commedia in cui Machiavelli, nonostante la materia leggera, pone in discussione i valori familiari, provocando nello spettatore un riso amaro che fa riflettere.

Eccezionalmente di sabato sera, il 12 luglio, arriva a Gatteo Alessandro Benvenuti proponendo “Pillole di me. Memorie comiche”, per raccontare il divertimento dell’attore nel vivere una vita sul filo di una comicità condensata in pillole salvifiche che proteggono il cervello e la sua cugina Anima dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo.

Mercoledì 16 luglio Denis Campitelli renderà protagonista della scena il dialetto con “Zitti tutti!”, il testo teatrale scritto nel 1993 in lingua romagnola da Raffaello Baldini che per la prima volta veste i panni di drammaturgo. Una partitura vocale, una cascata di parole in dialetto romagnolo, implacabili e comiche che gli servono per raccontare di sé, del suo paese, la sua gente, i suoi figli, sua moglie, i tradimenti, il suo essere profondamente normale, un piccolo benestante. Il penultimo appuntamento, giovedì 24 luglio, sarà con Luca Perri in “Kosmos. La storia dell’Universo dal Big Bang a oggi” un monologo di divulgazione in cui l’astrofisico racconta come la scienza e gli scienziati sono arrivati a scoprire tutto quello che sappiamo (e non sappiamo) sul funzionamento dell’universo.

Il finale del cartellone è affidato a Roberto Mercadini che giovedì 31 luglio, assieme al musicista Dario Giovannini, metterà in scena “Little Boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica”, una narrazione di estremi che si toccano, di ironia e di orrore, di calcoli perfetti e di casualità assurde, tra genio e idiozia.

(Biglietto intero € 18, Ridotto Under 16 e residenti Comune di Gatteo € 10. Per info: Sillaba Tel. 370 368 5093 email: spettatore@sillaba.org. Inizio spettacoli ore 21.30)