Gatteo, è morto Fabio Drudi, sindacalista dei braccianti: funerale domani

All’hospice di Savignano è venuto a mancare domenica Fabio Drudi. Aveva 84 anni ed era un sindacalista molto conosciuto in tutto il Cesenate, nonché uno storico militante della sinistra, spesso in giro con la sua Renault 4 per dare una mano nelle consultazioni elettorali. Negli anni Settanta e Ottanta è stato funzionario sindacale della Cgil braccianti nella zona del Rubicone. Coniugato con Anna, ha lasciato del dolore anche la figlia Monia, il nipote Danil, il genero Fulvio, altri parenti e tanti amici e conoscenti.

Il funerale si svolge oggi alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Angelo. Al rito funebre seguirà l’ultimo viaggio al cimitero di Gatteo.

Ieri, attraverso una nota, la Cgil Forlì Cesena ha espresso il proprio cordoglio «per la scomparsa del compagno Fabio Drudi», ricordandone in particolare «a battaglia dei Fienili» ed evidenziando che «resta come memoria collettiva, il suo impegno politico e la sua vicinanza ai valori dell’organizzazione». Anche il Pd di Gatteo, in un comunicato, piange «la scomparsa di un attivista combattivo, che ha lottato sempre dalla parte dei più deboli e contro ogni ingiustizia». Poi lo ricorda come «persona generosa e capace» e gli rivolge un ultimo messagigo: «Caro Fabio, vogliamo ricordarti così, sempre presente alle iniziative del partito, appassionato ed interessato alle scelte amministrative del nostro piccolo paese, ma anche alle politiche della nazione. Non dimenticheremo la tua passione, i tuoi consigli, i bei dialoghi e soprattutto il tuo sorriso positivo».