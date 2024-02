Gatteo, due aree di sosta diventano a pagamento: “Una soluzione contro il degrado”

A Gatteo la Giunta ha approvato l’istituzione di due aree di sosta a pagamento nel territorio comunale per limitare situazioni di degrado e migliorare la viabilità di alcune zone nelle quali si registravano criticità. È stata disposta l’istituzione della sosta a pagamento, senza custodia, nel parcheggio di Via della Cooperazione a Gatteo, a decorrere dal 1° marzo 2024, tutti i giorni feriali dalle 8 alle 18. L’area di Via della Cooperazione è sicuramente strategica per il territorio di Gatteo, tuttavia, si sono verificati e continuano a verificarsi fenomeni di degrado che hanno spinto l’Amministrazione a prevedere una regolamentazione più attenta e specifica della sosta. Con la sosta a pagamento e l’intensificazione dei controlli sarà, infatti, possibile garantire un monitoraggio maggiore, che consentirà anche di mantenere il decoro dell’area.

Per agevolare coloro che si recano nei servizi e nelle attività presenti in Via della Cooperazione, è previsto che la prima ora di sosta sia gratuita, con attivazione al parcometro e rilascio di ticket. La tariffa oraria è stata fissata in 1 euro, 2 euro per la mezza giornata (dalle 8 alle 13 e dalle 13 alle 18), 4 euro la tariffa giornaliera. Possibili anche abbonamenti semestrali (150 euro) e annuali (250 euro) emessi da ATR - società’ consortile a responsabilità’ limitata.

“Questa scelta dell’Amministrazione – sottolinea il sindaco Roberto Pari – vuole essere una prima risposta a quanti ci hanno segnalato situazioni di degrado e contestualmente la prima ora gratuita di sosta intende essere un aiuto e incentivo sia per i cittadini che per i commercianti della zona.”

Novità per la sosta anche in Via Madre Teresa di Calcutta, dove è stata disposta, sempre a partire dal 1° marzo 2024 dalle 00.00-24.00 di tutti i giorni feriali e festivi, la sosta a pagamento senza custodia in un’area di parcheggio destinato ad uso esclusivo dei mezzi adibiti ad attività di autotrasporto. La soluzione adottata intende regolamentare in modo più puntuale la sosta di camioncini ed autocarri nella zona.

L’accesso avverrà tramite varco con barriere automatiche, previo acquisto di specifico abbonamento valido solo ed esclusivamente in tale area. Gli Abbonamenti emessi da ATR possono essere annuali (Euro 730) o semestrali (euro 400). Sono escluse le autovetture se non quelle del detentore dell’abbonamento, nel medesimo posteggio del mezzo adibito ad attività di autotrasporto.